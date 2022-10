Jérémy Schouwey déçu avant Francfort

Tadesse Abraham et Ayenew Baze Kasanesh ont remporté la 88e édition de Morat-Fribourg. Les Gruériens Yan Volery et Jérémy Schouwey ont terminé meilleurs régionaux. Et ne se sont quasi pas quittés dimanche.

VALENTIN THIÉRY

COURSE À PIED. Yan Volery et Jérémy Schouwey ne se sont presque pas lâchés, dimanche matin. Ils ont quitté Bulle ensemble pour rejoindre le départ du 88e Morat-Fribourg remporté par le favori genevois Tadesse Abraham et l’Ethiopienne Ayenew Baze Kasanesh. Les Gruériens ont ensuite avalé les 17,17 kilomètres en duo pour terminer à onze secondes d’intervalle. Douzième et deuxième Fribourgeois en 58’05, le Bullois Yan Volery a légèrement abaissé sa meilleure marque pour sa deuxième participation. «Je suis content de ma course, mais déçu de mon temps. C’est toujours une…