Jérôme Kuhn nommé à la direction artistique

NOUVEL OPÉRA FRIBOURG

Après «un processus de sélection sur invitation», six candidats et candidates ont présenté un projet pour la direction artistique du Nouvel Opéra Fribourg. Le conseil de fondation a porté son choix sur Jérôme Kuhn. «Au bénéfice d’une riche expérience internationale qui l’a mené notamment de Fribourg à Prague (où il est actuellement chef attitré du Prague Symphonic Ensemble), Bratislava ou encore Cambridge, il mettra au service du NOF, dès le 1er décembre 2022, sa connaissance pointue de l’opéra, tant de répertoire que contemporain», indique un communiqué de presse. Jérôme Kuhn est déjà invité régulier du NOF depuis 2018. En décembre, il dirigera Lavoixhumaine et L’Heureespagnole à Equilibre.