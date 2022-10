Jeunes orienteurs à l’honneur dimanche à Bulle

COURSE D’ORIENTATION

Pour la quatrième fois ce dimanche, le Groupement de course d’orientation (GCO) Gruyère organise sa course populaire en ville de Bulle. Les six épreuves – de 8 à 20 postes – partiront depuis la place du Marché. Une huitantaine de participants sont attendus de 10 h à 13 h. «Notre compétition compte pour le classement cantonal des jeunes. lls devraient donc être plus nombreux au départ qu’en 2021», espère Michel Tissot. Le président du GCO Gruyère d’ajouter qu’il est «très difficile d’attirer la relève sur les courses d’orientation dans la région». Celle proposée dimanche en ville de Bulle, pour laquelle il est possible de s’inscrire sur place, doit servir à populariser une discipline pratiquée généralement en forêt. QD