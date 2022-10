Lè kâ d’omo

Deché-delé

Dariremin, a Farvagny, le kâ d’omo dou Dzubyà l’a fithâ chè dji j’an d’ègjichtanthe. Po l’okajyon, l’an rathinbyâ la tyindzanna dè kâ d’omo dou tyinton. In Grevire, no j’in d’an adi dè fyêrta renomâye.

Din mon dzoun’âdzo, a la louye di mohyi on n’intindi tyè di kâ d’omo. N’in dé fi partya a pou pri vint’an. M’è pyéji bin, iro a l’éje, l’avi trovâ ma vouê. Mè chovinyo k’in mil-nouthinthinkantè-katro, a Vaulruz, a la fitha di «Céciliennes», le delon dè Pâtyè (i nevechê a patè), din la vêprâ, po la partya pye libra dou programe, no j’avan tsantâ le «Venerabilis Barba Capucinorum» di Katro Barbu. No chin j’ou aplôdi dè djija.

L’é achebin fi partya, trè ou katr’ an d’la «Chorale» dè Bulo, ouna viye chochiètâ, k’la jou chon tin dè glouâre ly-a bin grantin. A chi propou, din lè pâdzè…