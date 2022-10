A l’équilibre, malgré le contexte et les baisses d’impôts

Le budget 2023 de l’Etat de Fribourg prévoit un léger bénéfice de 103 000 francs. La hausse des revenus fiscaux et des ressources extérieures couvre l’augmentation des charges, qui dépassent pour la première fois les 4 milliards. Le budget présente aussi un programme d’investissements ambitieux de 284 millions.

XAVIER SCHALLER

BUDGET. «Malgré un contexte difficile, le Conseil d’Etat s’est voulu confiant en élaborant son projet.» Le grand argentier Jean-Pierre Siggen a présenté hier à la presse le budget 2023 de l’Etat de Fribourg. Malgré un contexte difficile, il fait la part belle aux investissements et poursuit le développement des prestations publiques. Pour l’équilibrer et permettre un bénéfice de 103 000 francs, plus de 200 millions sont prélevés dans les fonds et provisions.

Pour…