L’Agglo Rivelac «dans le vif du sujet»

D’ici le 31 mars 2025, l’Agglo Rivelac devra établir son Plan directeur intercommunal-Projet d’agglomération de cinquième génération. Un timing serré, mais obligatoire pour la mise en œuvre des projets.

Pour présenter la suite de ses opérations, le Projet d’agglomération Riviera/Veveyse/ Haut-Lac (Rivelac) a organisé une conférence de presse mercredi. Après quelques années de tâtonnements et de restructurations, l’année 2022 marque un nouveau départ pour l’association composée de 18 communes créée pour harmoniser, coordonner et donner une vision régionale à des problématiques concrètes. Le Plan directeur de la Veveyse avance bien, une nouvelle coprésidence a été nommée et la société Güller Güller a été mandatée pour planifier la ligne directrice régionale d’ici un peu plus de deux…