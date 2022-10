L’Amérique désenchantée mise à nu par Kurt Wagner

MUSIQUE



Lambchop

THE BIBLE

City Slang

Aux antipodes de son grandiloquent homonyme germanique, Kurt Wagner laisse affleurer sa vulnérabilité, ses doutes, ses rancœurs aussi. Entre Nashville et Memphis, le Tennesséen vient de sortir le seizième album de Lambchop, le band à géométrie variable dont il est le seul membre permanent.

Biberonné à la musique country, le chanteur multiinstrumentiste de 63 ans s’est depuis longtemps affranchi de cette racine pour lorgner jadis tant du côté du postrock que de la soul. Avec The Bible, il exacerbe la nudité, multiplie les collaborations et signe un roadtrip lancinant dans une Amérique désenchantée. La mort plane à chaque plage: celle de George Floyd dans le poignant Police dog blues avec ces cuivres ondulants, ou celle du rappeur Gift of Gab, de…