Simon, 12 ans, emprunte la télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits bénéfices. Louise profite des trafics de Simon et devient de plus en plus dépendante de lui. Jeudi, à 23 h 10, sur RTS1.