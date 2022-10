L’exemple bullois pour le canton

JARDINS. Le règlement communal d’urbanisme (RCU) bullois prévoit d’introduire une contribution de remplacement des jardins potagers. Cela signifie qu’un propriétaire qui ne peut pas répondre à l’obligation d’avoir un tel espace cultivable devra payer une taxe. Ce point a été contesté sur le Plan d’aménagement local en 2018. Le recours est actuellement jugé par le Tribunal cantonal.

Deux députés du chef-lieu gruérien Jacques Morand (plr, Bulle) et Nicolas Pasquier (vert·e·s, Bulle), ainsi que 23 cosignataires, ont demandé d’adapter la législation cantonale et de donner ainsi la possibilité à toutes les communes du canton d’introduire cet instrument dans leur RCU. Et par-là même régulariser la situation bulloise.

Renforcer l’autonomie communale

«Pas de terre, pas de carottes», entonne…