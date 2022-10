La bonne affaire signée par FC Bulle

Première interrogation levée au coup d'envoi: c'est sans joueur professionnel de Super League que les espoirs de Young Boys M21 se sont présentés en Gruyère samedi. Côté bullois, Lucien Dénervaud a disposé sa formation dans son système traditionnel en 4-2-3-1, avec Marko Dangubic seul en attaque.

Le début de match a été fermé entre deux équipes préférant se jauger et limiter les risques offensifs. Le premier coup d'éclat est tombé à la 25e minute de jeu. Depuis son côté droit, Robin Golliard a adressé un long centre au deuxième poteau pour Arthur Deschenaux qui, d'une tête plongeante, a ouvert le score pour le FC Bulle (1-0, 25e). Les 860 spectateurs de Bouleyres ont bien cru exulter cinq minutes plus tard lorsque ce même Robin Golliard a vu son tir détourné sur le poteau par le gardien bernois Marzino. Pas rassasié, le FC Bulle a doublé la mise grâce à Marko Dangubic, d'une reprise imparable sur une récupération et un centre signés Liburn Azemi (2-0, 39e).

Malgré trois changements opérés par Young Boys M21 à la mi-temps, ce sont les locaux qui ont été les plus dangereux dès la reprise. A la réception d'un corner mal renvoyé par la défense bernoise, le milieu bullois Aggée Wenzi Wenzi a trouvé la barre transversale sur un tir puissant pris aux 18 mètres. Totalement atones, les visiteurs «jaune et noir»? Pas tout à fait. A la 58e, sur un double une-deux entre Théo Golliard et De Donno, Killian Ropraz a réalisé l'arrêt réflexe sur un ballon à bout portant.

Passée cette unique occasion bernoise, les Gruériens ont géré leur avance avec une belle maîtrise grâce notamment au travail des milieux récupérateurs Aggée Wenzi Wenzi et Diogo Carraco. A la 66e, sur un coup franc précis de Robin Golliard, Marko Dangubic aurait pu s'offrir le doublé si sa tête n'avait pas échoué sur... la barre transversale. Malchanceux, le FC Bulle n'a toutefois jamais tremblé lors d'une fin de match sans histoire. Score final 2-0 et ovation méritée de la part du nombreux public gruérien.

Ce cinquième succès de l'exercice permet au FC Bulle – 11e après 14 journées – de garder le contact avec la première moitié du tableau. Plus important encore, les néopromus gruériens s'éloignent de la barre en Promotion League. Prochain rendez-vous pour les Bullois: samedi prochain 5 novembre sur le terrain de Cham. Quentin Dousse

Les réactions côté bullois:

Lucien Dénervaud, coach du FC Bulle: «Je suis très content de la réaction de l'équipe après sa défaite contre Saint-Gall M21. C'était le jour et la nuit au niveau défensif. Discipline, rigueur et agressivité ont été les mots-clés de cette partie aujourd'hui (samedi). Les trois premiers duels remportés ont lancé notre match. On a montré plus d'envie que l'adversaire au duel. Je suis également content pour Marko (Dangubic), qui confirme avec son sixième but de la saison (n.d.l.r.: le 2-0 à la 39e). Il a été très important pour nous devant. Je souligne également le retour de blessure d'Aggée (Wenzi Wenzi), il a fait un travail de sape incroyable au côté de Diogo (Carraco). La suite? Si on réussit à enchaîner les performances comme celle-ci, on sera difficile à avoir dans ce championnat. A nous maintenant de trouver la constance et la régularité pour performer à l'extérieur également.»

Aggée Wenzi Wenzi, milieu de terrain du FC Bulle: «C'était ma première titularisation depuis deux mois et demi. Même si c'est encore difficile au niveau du rythme, je me suis bien senti au milieu de terrain. J'aime être "dur" et rentrer dans les duels. Mon tir sur la transversale à la 49e? J'ai pris ma chance et c'est dommage, ça aurait été bien de marquer pour mon retour (sourire). Avec Diogo, on a bien réussi à bloquer le milieu d'YB M21 et notamment Théo Golliard, l'un des points-clés adverses. Young Boys a finalement eu qu'une seule occasion. De notre côté, on a su mettre nos occasions au fond. Cette victoire fait du bien après les points perdus contre Saint-Gall M21. On doit maintenant trouver la clé pour gagner à l'extérieur. Ce ne sera pas facile samedi prochain à Cham, mais je suis confiant.» QD