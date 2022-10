La Chupià, la course qui ne s’arrête jamais

Lancée en 1996 par le CS Marsens, la Chupià Pantè fera encore courir plus de 600 personnes samedi. Une longévité qui réjouit son président.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. La Chupià Pantè (littéralement «chemise brûlée») n’est ni la plus ancienne ni la plus longue dans le canton. Elle compte néanmoins parmi les compétitions courues malgré la rudesse de son format contre-la-montre.

A Marsens, seul face au chrono, il n’y a pas moyen de «se cacher». Et pourtant, ils et elles seront encore près de 650 ce samedi au départ d’une 27e édition comptant pour la FriRun Cup et la Coupe La Gruyère.

Fidèle au rendez-vous

«L’aspect individuel contre la montre est toujours intéressant pour les coureurs, souligne son président François Buntschu. L’autre avantage est que notre épreuve ne s’est jamais arrêtée…