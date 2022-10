La Chupià Pantè fait un carton malgré la météo

COURSE À PIED. La pluie n’a pas découragé les 722 jeunes et moins jeunes participants à la Chupià Pantè samedi à Marsens. Sylvain Monney (Corpataux-Magnedens, 19’59) et Teres Heimlicher (Dirlaret, 23’34) ont été les plus rapides sur cet exercice du contre-la-montre individuel de 5,91 kilomètres. Côté régional, Matthieu Deillon (Broc, 20’49) et la tenante du titre Steffi Trachsel (Crésuz, 24’43) ont pris respectivement la 3e et 4e place de cette épreuve de la FriRun Cup et de la Coupe La Gruyère. Prochaine étape le 6 novembre à Porsel à l’occasion du Trophée de la vallée du Flon.