La Gustav donne son show final à Fri-Son

FRIBOURG. C’est, chaque automne, l’apothéose d’une année de travail: les participants à La Gustav, l’académie de musique actuelle créée par le chanteur Gustav (La Gruyère du 30 août), concluent leur formation par un concert à Fri-Son. Ce big final show se tiendra ce vendredi, dès 19 h 30 et réunira 19 talents de 18 à 25 ans, venus de toute la Suisse. Coachés par des professionnels de la musique et de la scène, ils ont formé des groupes, écrit des chansons, travaillé tous les aspects du métier et participé à divers festivals durant l’été, dont Les Francomanias de Bulle. La soirée naviguera entre les styles et les langues: pop, trap/rap, funk, jazz, reggae, soul, flamenco, punk-rock, électro, allemand, français, anglais, espagnol… www.fri-son.ch.