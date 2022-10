La marmite où les elfes lavent

Je pose mon oreille…

… tout en haut des arbres qui s’élancent, là où les feuilles mangent la lumière du soleil. Mes pieds m’ont amenée dans l’ombre d’une petite vallée, creusée par la Vounaise, dans le bois du Riez, entre Le Crêt et Bouloz. Je marche sur la molasse sculptée par les eaux, je remonte le courant jusqu’à une fine cascade.

Les feuilles mortes dessinent des tapis improvisés, elles m’attirent avec leurs jeux de forme qui brillent sous une pellicule d’eau. Je découvre une autre forme dans le ruisseau, un rond presque parfait, dans son fond gisent plusieurs cailloux. Une minimarmite! Une marmite où les elfes viennent faire leur lessive, j’en suis sûre. Je tends l’oreille, pas de réponse immédiate, ce ne doit pas être jour de lessive. Pas d’odeur de cuisine non plus, comme au…