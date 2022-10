La Millets Cup toujours plus haut

MARCHE ET VOL. Le défi attire plus qu’il n’effraie. Et ce depuis son lancement en 2014. La Millets Cup, du nom d’un des quatre sites de décollage à choix des parapentistes, vivra sa 9e édition ce samedi. «Notre compétition fonctionne si bien qu’elle n’a pas besoin de changer, affirme son président Claude Gétaz. La preuve, on affiche complet depuis le mois de mai!»

L’explication du succès paraît simple: «Toujours plus de gens pratiquent le marche et vol. La région de l’Intyamon s’y prête super bien. Notre concept plaît et l’ambiance est sympa entre les 120 participants.» Ces derniers vont néanmoins suer en enchaînant les montées aux Millets, à l’Aiguille, au Pra de Cray et à la Chaudzerya. «Les meilleurs font plus de 5000 mètres de dénivelé sur la journée. Et le niveau augmente chaque…