La philo en marche

BANDE DESSINÉE

Tassos Apostolidis et Alecos Papadatos

ARISTOTE

Dargaud

L’Ethique à Nicomade, La Poétique ou La Politique… Les ouvrages d’Aristote représentent l’une des bases de la pensée et de la culture occidentales. Elève de Platon, créateur du Lycée, précepteur d’Alexandre le Grand, le célèbre philosophe grec enseignait en marchant et s’intéressait à tout, de l’astronomie à la biologie ou à la métaphysique. Il est une figure imposante, avec laquelle on ne rigole pas. Pourtant, Tassos Apostolidis (scénario) et Alecos Papadatos (dessin), tout aussi Hellènes, ont réussi en bande dessinée un petit tour de force érudit et ludique: retrouver l’homme derrière le mythe.

Athènes, 315 avant J.-C. Théophraste, le successeur du grand penseur, commence son cours. Devant les questions de ses élèves,…