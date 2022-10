A la recherche de la jeunesse éternelle

M6, JEUDI, À 21 H 10

Dans ce documentaire événement, la comédienne Valérie Bonneton (Fais pas ci, fais pas ça, Les Petits mouchoirs) et le grand reporter Alfred de Montesquiou (Prix Albert Londres), partent pour un voyage inédit et surprenant autour du monde. Ils vont tester aussi bien les recettes ancestrales que des méthodes éprouvées scientifiquement pour tenter d’arrêter de vieillir, voire de rajeunir. Cette idée d’atteindre une certaine forme de jeunesse éternelle est fortement répandue dans de nombreux pays à travers le monde. Mais est-elle pertinente? Peut-on un jour parvenir à ralentir la marche du temps et ses effets sur l’homme? ■