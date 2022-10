Le banc public, véritable «station-service» du piéton

A Bulle comme ailleurs, le banc public joue son rôle discrètement. Sociologue à l’EPFL, Renate Albrecher s’emploie à le mettre en lumière.

YANN GUERCHANIK

AMÉNAGEMENT. Il n’y a pas plus généreux que le banc public. «C’est un espace bien conçu, fourni gratuitement, qui s’offre comme une invitation silencieuse, une incitation au partage.» Pour Renate Albrecher, les bancs publics participent même d’une «culture silencieuse». Ils tissent un lien entre les gens et la nature, entre les gens et la ville, un lien entre nous. Chercheuse en sociologie urbaine à l’EPFL, cette Vaudoise d’origine autrichienne s’est spécialisée dans l’observation de ce meuble qui compte plus qu’il n’y paraît dans l’espace public. Interview.

Quelle est la fonction sociale du banc public?

On a tendance à l’associer aux…