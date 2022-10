Le FC Bulle assure l'essentiel

1

Après le oui à AVS21, le 2e pilier au centre des préoccupations

Les femmes prendront leur retraite à 65 ans. Si les Fribourgeois se sont majoritairement opposés à cette réforme de l’AVS, les Suisses l’ont acceptée.

DOMINIQUE MEYLAN

AVS21. Les Fribourgeois se sont prononcés contre la réforme de l’AVS (non à 60,54%) et contre le financement additionnel par la TVA (non à 51,75%) dimanche. Mais le résultat suisse est différent avec un petit oui sorti des urnes (50,6% et 55,1%). Les femme…