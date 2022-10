Le FC Bulle proche de l'exploit face au leader

Développement suit...

FC Bulle - Etoile Carouge 1-2 (1-1)

Stade de Bouleyres: 402 spectateurs.

Arbitre: M. Dedukic, qui avertit Deschenaux (36e), Felder (37e), Gomis (66e), Chappuis (71e) et Magnin (90e).

Coups de coin: 1-6 (1-4)

Buts: 34e Kursner (0-1), 37e Afonso (sur penalty, 1-1), 72e Simbakoli (1-2).

Bulle: von Andrian; Dos Santos, Özscan, Chatelain, Afonso; Carraco, Tokam (87e Asani); Delley (55e Golliard), Azemi (70e Bersier), Deschenaux (87e Ianigro); Dangubic (70e Efendic). Entraîneur: Lucien Dénervaud.

Etoile Carouge: Chappot; Rüfli (75e Samba), Henchoz, Felder, Kursner; Gomis; Correia (90e Magnin), Chappuis (85e Kapo), Caslei, Vieira (75e Ombala); Simbakoli (85e Kilezi). Entraîneur: Thierry Cotting.

Notes: Bulle sans Alonso, Bürgisser, Edoh, Morard, Sumbula, Wenzi Wenzi (blessés), Ropraz (malade), Genoud, Schwarz (non convoqués) et Desportes (suspendu).