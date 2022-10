Le prix d’une vie pour «Yogi»

RÉCOMPENSES. Mercredi, Daniel Gremaud – dit «Yogi» (photo) – a reçu le 20e Prix sportif de l’Etat de Fribourg. Dotée de 5000 francs, cette distinction sonne comme une évidence dans la carrière de ce maître d’éducation physique, sportif et moniteur polyvalent.

Natation, ski, gymnastique, tennis ou rock’n’roll acrobatique: autant de disciplines que le Tourain de 64 ans a pratiquées avant d’enseigner. «A vue de nez, j’ai dû voir passer 20 000 élèves! J’ai d’ailleurs régulièrement des élèves qui me disent que grâce à moi, ils ont aimé le sport et continuent d’en faire. Ces moments me marquent à chaque fois», confiait-il dans un portrait à l’occasion de sa retraite (La Gruyère du 22 juin 2021).

De son côté, «le Conseil d’Etat remercie sincèrement Monsieur Gremaud pour le temps consacré au…