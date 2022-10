Le PVL soutient la récolte de signatures pour l’initiative cantonale «Sauvez les Laviaux»

VERT’LIBÉRAUX

Réunis en assemblée générale mardi, les membres du Parti vert’libéral ont décidé (15 oui, 9 non et 5 abstentions) de participer à la récolte des signatures pour l’initiative populaire cantonale «Sauvez les Laviaux». Selon ce texte, le lac de la Gruyère et ses abords sont un patrimoine naturel cantonal à préserver. Des premières réflexions ont été lancées en vue des élections fédérales de 2023, rapporte un communiqué. Le PVL proposera au minimum deux listes. Un appel à candidatures a été lancé. Début 2023, une nouvelle assemblée générale validera la composition de ces listes.