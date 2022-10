Le quotidien dans la grâce de l’écriture

LIVRES

Anne-Sophie Subilia

L’ÉPOUSE

Zoé, 224 pages

C’est peut-être le plus difficile en littérature et dans tous les arts: rester dans la simplicité sans jamais tomber dans la facilité. Dénicher les petits riens qui font sens, donner à ressentir le poids ou la profondeur de l’ordinaire. La romancière et poète vaudoise Anne-Sophie Subilia possède cette forme de grâce. Dans L’épouse, elle la met au service du portrait troublant d’une femme de délégué humanitaire.

Nous sommes à Gaza, en 1974, où Piper a suivi son mari. Le plus souvent, elle est nommée «la femme» et réduite à son statut d’épouse. Piper découvre une région et ses habitants, le jardinier Hadj – capable de faire pousser des fleurs dans une terre aride et sableuse – Mona la psychiatre palestinienne, la petite Naïma… Malgré les…