Le retour du Champion éternel

BANDE DESSINÉE. On n’en finit jamais avec les classiques. Ainsi, depuis quelques années renaissent dans les bacs de bande dessinée des héros qui paraissent traverser les âges et les modes. L’éditeur Glénat semble d’ailleurs s’en être fait une spécialité, multipliant les hommages souvent très réussis: après plus d’une dizaine de tomes du Conan de Robert E. Howard et un premier cycle consacré à Elric de Melniboné – le personnage emblématique de Michael Moorcock – voici qu’arrive Hawkmoon, créé par le même auteur. Les deux adaptations ont d’ailleurs été adoubées par l’Anglais.

Dans un monde sortant avec peine du Tragique Millénaire et de ses Pluies de Morts, la civilisation européenne est retournée vivre dans un Moyen Age où certaines technologies détournées ont survécu, ainsi qu’une…