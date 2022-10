Le Saint-Nicolas retrouvera la foule

BULLE. La troupe de théâtre des Tréteaux de Chalamala organisera cette année encore la fête de Saint-Nicolas. Cette 77e édition aura lieu le dimanche 4 décembre et marquera un retour à la normale après deux ans de restrictions sanitaires. Le programme sera donc complet avec, pour commencer, le loto des enfants ainsi que la saynète traditionnelle à 14 h à l’Hôtel de Ville. La distribution de biscômes aura lieu à partir de 16 h, suivie du cortège aux flambeaux et de l’allocution de Saint-Nicolas devant le château de Bulle. Dès 20 h, les adultes auront aussi droit à un loto, une saynète et une distribution de biscômes, communique la troupe. Cela faisait deux ans que le discours était retransmis sur les réseaux sociaux. «On est contents de pouvoir réorganiser cette fête normalement, mais il…