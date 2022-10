Le syndrome du vinaigre ou la lente érosion de la mémoire

On peut regarder ces portraits en secouant la tête. En se disant que les images sont fichues, juste bonnes pour la benne. Mais on peut aussi les observer avec une larme à l’œil, avec une tendresse particulière pour cette inéluctable gangrène qui les pourrit, pour cette mort poétique de la mémoire, après celle des corps.

Julia et René Genilloud-Saudan posaient devant l’objectif de Photo Glasson en août 1924. En fouillant dans les archives de La Gruyère, on apprend que, deux ans plus tard, les jeunes mariés ont perdu en bas âge un de leurs quatre enfants, que le couple habitait à la Sciob’ – la rue des prolos bullois – que Julia était «une bonne maman et une ménagère accomplie», que René était facteur postal comme son père, qu’il a longtemps présidé l’Union ouvrière et qu’il était un membre…