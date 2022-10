Les aventures du jeune Voltaire

FRANCE 3, JEUDI, À 21 H 10

Jésuite et libertin

Eduqué chez les Jésuites, le jeune Voltaire change d’air en se mettant à fréquenter les libertins, devenant de la sorte la honte de son père. C’est alors qu’il séduit la jeune et peu farouche Olympe, à la grande fureur de sa mère, la journaliste-pamphlétaire Dunoyer, et de l’ambassadeur de France à La Haye. Pendant ce temps, sa carrière d’écrivain prend déjà son envol. S’il se voit refuser la première mouture d’Oedipe par la troupe de la Comédie-Française, il est fêté par la duchesse du Maine à la cour du château de Sceaux. Mais à la mort de Louis XIV, le jeune homme, alors âgé de 20 ans, choisit le mauvais camp. ■