Les communes paieront davantage

ENFANCE. C’est à Châtel-Saint-Denis que les délégués des communes des districts de la Glâne et de la Veveyse ont pris part jeudi à l’assemblée du Service logopédie-psychologie-psychomotricité (SLPP-GV). Celui-ci intervient auprès de plus de 1200 enfants. Face aux élus, le directeur Jean-Luc Gross a rappelé dans le rapport annuel les impacts des nouvelles normes cantonales (La Gruyère du 25 juin), qui augmenteront les charges des communes.

La présidente et conseillère communale de Châtel-Saint-Denis Nicole Tille ajoute que d’autres frais supplémentaires garnissent le budget 2023. «Le Service doit engager un responsable pour chaque secteur (logopédie, psychologie et psychomotricité) et assumer désormais les frais de déplacement des parents.» Ces nouveautés ont coûté 110 350 francs de plus…