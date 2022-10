Les meilleurs cavaliers romands à Marsens «pour gagner»

HIPPISME. Le Concours hippique de saut d’obstacles se tient ce week-end à Marsens. La journée de vendredi est consacrée aux catégories nationales, le samedi et dimanche matin aux régionales, et le dimanche après-midi aux épreuves reines avec des barres placées à 140 centimètres. «Les cavaliers voudront profiter de ce dernier concours en extérieur, relève le président d’organisation Romain Sottas. Même si c’est la fin de saison, tout le monde garde le même état d’esprit et “starte” pour gagner.»

Points forts du concours, les deux épreuves dominicales N140 devraient proposer un niveau intéressant. «Les meilleurs cavaliers du canton et le podium des derniers championnats romands seront représentés à Marsens, annonce Romain Sottas. Le Neuchâtelois Ken Balsiger, le frère de Bryan (n.d.l.r.:…