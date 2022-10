Les plaisirs solitaires de Ruben Block

MUSIQUE Ruben Block

LOOKING TO GLIDE

PIAS

Certes, Arno y était pour beaucoup. Mais l’excellence du rock belge a également été portée aux nues par Ruben Block, le guitariste et chanteur de Triggerfinger. Le bellâtre vient de publier son premier album solo, Looking to glide, dont la composition s’est étalée sur plus de quatre ans et pas seulement en raison de la pandémie.

Fougueux guitariste avec son trio magique, le diamant d’Anvers explore ici d’autres sillons, en compagnie du producteur Mitchell Froom, qui avait déjà œuvré auprès d’Elvis Costello, de Crowded House ou de Randy Newman. Entouré de boîtes à rythmes très organiques, Ruben Block manie le fuzz avec parcimonie et transcende ses racines blues au format psychédélique.

Au-delà de leur production très léchée, ces onze titres…