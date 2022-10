Les prédictions d’un étang

Je pose mon oreille…

… sur l’étang du Devin. Je veux connaître l’avenir, savoir à quelle heure aura lieu la prochaine coupure d’électricité, les prochaines pénuries, les prochaines crises et, en passant, les prochains numéros à cocher pour gagner à la loterie. Etrange, plus je pose mon oreille, plus une odeur de vase me monte au nez.

Je fais le tour de l’étang du Devin. Je cherche l’endroit propice pour lire l’avenir, le voilà peut-être cet endroit, un petit fond d’eau, au sol brun doré, où poussent des vernes. L’image se brouille, je ferme les yeux, j’écoute les prédictions de l’étang. Elles tiennent en quelques syllabes: flic, floc, floc, floc, flic.

Je me relève, cherche un interprète des yeux. Il y a là quelques oiseaux, dont une mère grèbe et son jeune de l’année qui filent…