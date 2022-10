Ma sœur a disparu

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Après avoir fêté son anniversaire dans un bar avec sa sœur jumelle, Amélie disparaît sur le chemin du retour. Jonas, son petit ami, appelle la police le lendemain matin. Prenant l’affaire en main, le commissaire Ingo Thiel monte une cellule spéciale, mais l’enquête piétine: personne n’a croisé la jeune femme au cours de son trajet et on ne lui connaissait pas d’ennemis. Quand les soupçons finissent par se porter sur Jonas, la mère de la disparue défend ce dernier avec véhémence. Ingo se retrouve pris dans un jeu psychologique complexe, où l’instinct maternel et les intuitions d’une soœur jumelle rivalisent avec le flair policier. ■