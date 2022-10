Maléfique: le pouvoir du mal

M 6, VENDREDI, À 21 H 10

La princesse Aurore est aux anges: le prince Philippe vient de la demander en mariage. Sa marraine, Maléfique, apprend la nouvelle avec horreur car selon elle, l’amour n’est qu’un leurre. Aurore ne comprend pas la réaction de la sorcière et compte bien faire ce qui lui plaît. Elle trouve du réconfort auprès de la reine Ingrith. Cette dernière annonce à Maléfique qu’Aurore est désormais sa fille. Maléfique entre dans une rage folle. La situation dégénère et une bataille s’engage entre les deux femmes. Touchée lors d’un combat, Maléfique découvre qu’elle n’est pas la seule de son genre: des sorciers à cornes et ailés lui demandent de l’aide... ■