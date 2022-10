née Jorand

MORLON

Maria Barbey s’est éteinte paisiblement mardi matin 18 octobre au Foyer de La Rose des Vents à Broc, alors qu’elle cheminait dans 101e année.

Maria vit le jour à Billens et grandit à la ferme paternelle avec ses quatre frères et sœurs: Jeannette, Conrad, Suzanne et Arsène. Après un apprentissage de couturière à Romont, elle exerça durant quelques années la couture à domicile.

La Gruyère l’attirait. Elle vint y travailler et rencontra Léon Barbey, qu’elle épousa en 1954. Ils vécurent unis et heureux durant cinquantesept ans. Elle eut la joie d’avoir deux fils, Daniel et Yves, et d’accueillir quatre petits-enfants et sept arrièrepetits-enfants. Après sept ans passés à Bulle, elle vint en 1961 s’installer à Morlon, dans la maison familiale de son mari. Un appartement…