Nebula Collectiv fête ses cinq ans

FRI-SON. L’aventure a commencé à trois DJ, en 2017: Charly, Atone et At’Kims fondaient Nebula Collectiv. Cette année, Artic Virgo et Cocs ont rejoint ce collectif bullois, qui fête ses cinq ans à Fri-Son, ce samedi dès 22 h.

Dans la région, les membres de Nebula Collectiv ont fait danser aussi bien Ebullition que les Archives ou le Cabalet. Avec la volonté affichée d’explorer les musiques électroniques jusque dans ses recoins les plus obscurs. Le site de Fri-son annonce d’ailleurs la couleur: «Votre boys-band techno préféré s’amuse et navigue entre caresses acidulées, navettes spatiales, turbines industrielles, ovnis sonores, breakbeats robotiques, raves secrètes et caves assourdissantes…»

Pour l’occasion, Nebula Collectiv a invité la Genevoise La Penderie noire, dont la musique laisse…