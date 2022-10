Noé Court prend de l’envergure depuis les sommets

A 21 ans, Noé Court compte parmi les meilleurs espoirs suisses de marche et vol.

Le Vaudois était samedi au départ d’une 9e édition de la Millets Cup adaptée.

Débutant sur le circuit mondial cette année, il espère participer à la X-Alps en 2025.

GLENN RAY

MARCHE ET VOL. Pour sa 9e édition, la Millets Cup n’a pas volé aussi haut qu’espéré samedi à Albeuve. Entre l’Aiguille, le Pra de Cray et la Chaudzerya, les 59 parapentistes au départ ont dû se contenter de marcher, la faute à un vent trop fort. «Ça fait partie du jeu, sourit Noé Court en haussant les épaules. On joue avec le vent et on sait qu’il peut parfois se montrer capricieux.»

A 21 ans, le Vaudois s’est imposé comme l’un des meilleurs espoirs de marche et vol en Suisse. Sacré champion de Suisse à Oberiberg (SZ) en 2021, il a…