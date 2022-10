Nos terres inconnues

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 10

Rendez-vous dans le Vercors avec Claudio Capéo

A cheval sur l’Isère et la Drôme, le massif du Vercors se dresse telle une citadelle naturelle. De l’avis des habitants, on ne vient pas par hasard sur ces terres isolées. Eux forment une communauté de passionnés, des amoureux du vivant engagés à protéger leur bout du monde.

C’est pour comprendre qui ils sont, et la raison de leur ancrage si fort, que Raphaël de Casabianca et Claudio Capéo parcourent le massif depuis Echevis, un petit village de soixante âmes aux portes du Vercors, jusque sur les hauteurs de Vassieux. Ils donnent la parole à ces femmes et ces hommes qui les accueillent. ■