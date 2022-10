Parions sport avec…

Noha Bouzoba

21 ans, apprenti mécanicien, gardien de Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Châtel-Saint-Denis vs Fribourg

«Ça nous ferait du bien de rebondir après notre défaite à Guin. Mais le classement ne veut rien dire en début de saison et ça ne va pas être un match facile.»

Vous préférez… un blanchissage tranquille ou une fête de tirs



«Ça serait mon troisième blanchissage de la saison et c’est une statistique que je regarde souvent. Cela dit beaucoup de la solidité d’une défense.»

… un arrêt réflexe ou un arrêt photo



«Un réflexe salvateur, c’est toujours beau et ça fait réagir le public. Et puis les arrêts photos, on peut les créer (rires).»

… vous faire lober du milieu de…