Parions sport avec…

Rui Brito

25 ans, employé de banque, milieu de terrain au CS Romontois

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Team Vaud M21 vs CS Romontois

«Je pronostique une victoire de Romont. Si les espoirs talentueux du Team Vaud auront la maîtrise du ballon, on y répondra par l’impact physique et notre expérience.»

Vous préférez… récupérer le ballon ou le mettre au fond

«Je préfère marquer. Mon dernier but? C’était contre

Fribourg, il y a une année. Ça commence à faire long en effet... Cela dit, je reste un milieu défensif de formation, un travailleur de l’ombre plutôt discret.»

… la passe sûre du plat du pied ou soyeuse de l’extérieur

«L’extérieur, parce que le foot c’est aussi la beauté du jeu. Il faut ce genre…