Parions sport avec…

Cédric Mora

44 ans, technicien au

Châtel-Saint-Denis vs Erguël

«Victoire de Châtel. Mes joueurs ont faim après le nul contre Fribourg et un succès compliqué à Prishtina Berne.»

Vous préférez... Lucien Dénervaud buteur ou entraîneur

«La saison où nous avons joué ensemble, Lucien a fini meilleur buteur avant de partir à Young Boys. Comme coach, il a fait ses preuves en montant Bulle en Promotion League.»

... Alexandre Comisetti ou Stéphane Chapuisat

«J’apprécie les deux que j’ai côtoyés au Lausanne-Sport. Mais Chapuisat… l’un des meilleurs attaquants suisses. Il avait un sens du but et une humilité! Son crochet, encore efficace en seniors, me faisait mal à l’entraînement. Comme défenseur, me frotter à lui me faisait progresser.»

... entraîner des jeunes ou des adultes

«Je suis un formateur dans…