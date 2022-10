Pixels et caetera

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE. C’est une publicité qui s’affiche sur un site. De quoi s’agit-il? Du conseil avisé de Swiss (propriété de Lufthansa) pour payer à chaque occasion avec des cartes de crédit permettant du même coup d’augmenter son nombre de «miles», soit des kilomètres de vol gratuits à 10 000 mètres. Vous connaissez cette belle expression «marcher sur la tête»? (au crossfit, on fait ça, je crois, avancer sur les mains). En suivant la proposition de Swiss et en utilisant sa carte à miles pour payer son repas dans un restaurant de montagne, après une belle randonnée automnale, il sera ensuite facile – et économique – d’utiliser les tapis roulants des aéroports pour s’envoler vers des destinations lointaines à Noël. Gagnants à tous les coups. Mais si l’on reste très terre à terre,…