Pixels et caetera

PROFITE DE LA VIE. Dans cet office de La Poste, les présentoirs sont séparés. Vers l’entrée, les faire-part de naissance, les cartes d’anniversaire et celles de condoléances. Plus près du guichet, les enveloppes, le petit matériel de bureau et les cartes de… les cartes de quoi, d’ailleurs. Les cartes d’encouragement, de complicité, les cartes du «on n’est pas dupe, mais on fait semblant». C’est l’espace d’expression du bon conseil, du remerciement, du gag et de la douceur – c’est d’ailleurs pour cela que les animaux sont largement utilisés, ils font rire et ils sont sympas. «Bisous», «bonne chance», «je t’aime»… Et celle-ci, la plus énigmatique: par la fenêtre ouverte d’une voiture, un chien conseille «profite de la vie». Qu’est-ce que cela peut vouloir dire, profiter de la vie? Ce n’est…