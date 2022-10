Pixels et caetera

PROCESSUS. Point 1. L’Orangemécanique(titre original AClockwork Orange) est un roman de science-fiction d’Anthony Burgess publié en 1962. Une bande de jeunes délinquants sème le chaos par la violence et le sexe. Le personnage principal, Alex, est arrêté et subit un traitement qui lui rend la violence et le sexe insupportables. Orangemécaniqueest l’adaptation au cinéma par Stanley Kubrick, en 1971, du livre de Burgess. Et en septembre 2022, «A Clockwork Orange» est une campagne publicitaire de Gucci, ici affichée à New York – merci Instagram – la maison de luxe (propriété de François Pinault) ayant également détourné en images et en vidéos d’autres scènes des films de Kubrick (Shining, L’Odysséedel’espace, BarryLyndon). Point 2. François Pinault est un grand collectionneur d’art moderne…