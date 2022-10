Plusieurs podiums régionaux à l’Omnium romand

CYCLOCROSS. La première étape de l’Omnium romand de cyclocross, organisée dimanche à Thyon, a vu plusieurs régionaux se distinguer. Dans la station valaisanne, la Bulloise Fabienne Niederberger s’est imposée chez les dames, alors que le Sorensois Nicolas Bard a terminé deuxième côté masculin. Deuxièmes rangs également pour Vincent Flück (Hauteville) et Frédéric Brandenberger (Corbières), respectivement en Masters 1 et Masters 2. A noter encore la deuxième place du Vuadensois Léo Escrieut chez les juniors et celle de Rafael Zobel (Bulle) en U15. La deuxième étape de l’Omnium romand se déroulera le 16 octobre à Aigle (VD).