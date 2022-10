Première réussie pour M. Beaud Porchet

COURSE À PIED. Marlène Beaud Porchet (photo) n’avait plus remis de dossard «depuis un bon moment». Bien lui en a pris dimanche lors du Lausanne Marathon, dont elle a terminé sixième meilleure dame. «Un bénévole m’a donné mon classement dans les derniers kilomètres, mais je pensais qu’il avait mal compté», rigole la coureuse de 39 ans. Qui a bouclé les 42,195 kilomètres en 3 h 27, soit à vingt et une minutes de la lauréate zurichoise Carla Weber.

Habituée à courir sur de plus courtes distances, Marlène Beaud Porchet ne s’attendait pas à figurer en aussi bonne position sur la ligne d’arrivée. «J’avais envie de m’approcher des 3 h 30 et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la course que ça allait être jouable», rejoue la résidente d’Albeuve. Malgré la fatigue, elle a pu compter sur…