QUENTIN DOUSSE

Le FC Bulle se rend à Wil ce dimanche (15 h) pour y affronter la relève du FC Saint-Gall.

Hors jeu. Alonso, Bürgisser, Edoh, Morard, Sumbula et Tokam sont toujours blessés. Desportes et Dos Santos sont incertains, Ndebele et Özcan suspendus. Retour de Genoud en défense.

Enjeu. Il est de taille bien qu’il reste deux tiers du championnat à disputer. En cas de succès dimanche, les néopromus gruériens compteraient provisoirement neuf points d’avance sur la barre. Crucial avant «un mois de novembre difficile avec trois (longs) déplacements», note le milieu Baptiste Bersier.

L’adversaire. Après des débuts manqués en Promotion League (2 points en 8 rencontres), les espoirs saint-gallois ont réagi. En s’offrant le leader Etoile Carouge notamment. «Sur leur terrain synthétique, ces…