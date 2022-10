Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

10e journée

Battu sur le fil (1-2) par Etoile Carouge mercredi, le FC Bulle dispute un match couperet face au FC Bienne ce samedi (17 h) à Bouleyres.

Hors jeu. Tokam rejoint Alonso, Bürgisser, Edoh, Morard, Sumbula et Wenzi Wenzi à l’infirmerie. Retour de Desportes en défense et normalement de Ropraz au but.

Enjeu. Les trois points en valent six pour deux formations luttant pour le maintien en Promotion League. «Je m’attends à un match plus nerveux contre Bienne, un club dans lequel j’ai joué. C’est toujours intéressant pour moi», relève le Pâquiésan Lucien Dénervaud, ex-attaquant devenu entraîneur. Pour Davide von Andrian, solide gardien suppléant mercredi face au leader carougeois, «le plus important est de montrer le même état d’esprit collectif.…