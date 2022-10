Questions orales mises au rancart

LÉGISLATION. Après trois lectures, le Grand Conseil a validé jeudi la révision de la loi qui le régit à une large majorité (97 oui, un non et une abstention). Au chapitre des changements importants, on rappellera l’augmentation des indemnités accordées aux groupes parlementaires qui passeront de 5700 à 37 700 francs par année (La Gruyère du 13 octobre).

Les membres des commissions permanentes pourront être remplacés en cas d’absence par des suppléants. Les commissions des grâces et des pétitions fusionneront et seront chargées d’examiner préalablement les motions populaires. En guise d’héritage de la pandémie de Covid, les règles permettant aux députés de suivre les débats à distance ont été également introduites dans la révision. Les débats de ce jeudi ont en revanche sonné le glas de…