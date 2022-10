Rémi Bonnet démarre fort

TRAIL. En tête du circuit mondial de la Golden Trail Series, Rémi Bonnet (photo) a confirmé en remportant mercredi la première des cinq étapes de la finale disputée à Madeire. Sous la pluie, le Charmeysan de 27 ans a bouclé les 24 kilomètres et 1540 mètres de dénivelé en 2 h 04. Il a devancé le Marocain Elhousine Elazzaoui de 37 secondes et l’Erythréen Petro Mamu de 7 minutes. «Je me sentais très bien aujourd’hui, a déclaré Rémi Bonnet à l’arrivée. Quand j’ai entendu Elazzaoui revenir, j’ai remis un peu de jus et ça a passé. J’ai été surpris de mes capacités en descente, c’est la première fois que j’arrive à mettre autant de rythme.» Deuxième étape ce jeudi pour un épilogue fixé à dimanche. QD