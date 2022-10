Record d'affluence à la Foire de La Roche

Une recette éprouvée depuis un quart de siècle, 180 stands, et un soleil généreux sont les clés du succès de la Foire de La Roche qui s’est tenue ce samedi. «Il s’agit de l’un des plus importants marchés de Suisse romande qui se déroulent sur un jour», affirme Bernardin Bielmann, responsable des stands et fondateur de la manifestation, présidée par Robert Bochud.

Au total, les organisateurs estiment à 10 000, le nombre de visiteurs de la Foire ce samedi. Avec des parkings pleins. «On a eu la chance d’avoir des paysans qui jouent le jeu, en mettant des terrains à disposition», relève encore Bernardin Bielmann.

Le Comptoir gruérien, qui accueille cette année La Roche comme hôte d’honneur, n’a donc pas fait d’ombre à la Foire… Mais l’inverse reste à vérifier. PH